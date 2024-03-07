В России отреагировали на вступление Швеции в НАТО

Сенатор Климов заявил об отсутствии изменений после вступления Швеции в НАТО

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на информацию об официальном вступлении Швеции в НАТО. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил об отсутствии фактических изменений после вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.

«Швецию уже давно ввели в структуры НАТО. Этот план был разработан задолго до начала специальной военной операции, и суть его сводилась к тому, что после 2005 года американцы очень озаботились тем, что у них нет должного военного присутствия в Арктике, и они начали думать, как бы им это обеспечить. Среди прочего этот план предполагал включение в НАТО Финляндии и Швеции. Лет за пять до СВО в Скандинавии началась активная пропагандистская работа, итоги которой мы сегодня наблюдаем», — объяснил Климов.

Ничего нового для России в этом нет. (...) Это больше новостные явления, но для тех, кто серьезно занимался внешней и оборонной политикой, это не стало чем-то неожиданным Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее на официальном сайте Белого дома появилось сообщение, в котором США подтвердили, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в четверг 7 марта. «Швеция 7 марта 2024 года официально присоединяется к союзу НАТО и становится 32-м союзником», — говорилось в сообщении.

В среду 6 марта состоялся визит премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема в Вашингтон. Издание Dagens Nyheter подчеркнуло, что это могло быть признаком, что в ближайшие дни США объявят об официальном членстве Швеции в НАТО.