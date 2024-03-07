Белый дом подтвердил дату вступления Швеции в НАТО

Белый дом: Швеция официально станет членом НАТО 7 марта

Белый дом подтвердил, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в четверг 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду 6 марта состоялся визит премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема в Вашингтон. Издание Dagens Nyheter подчеркнуло, что это могло быть признаком, что в ближайшие дни США объявят об официальном членстве Швеции в НАТО.

Телеканал TV4 Nyheterna ранее называл 11 марта в качестве предполагаемой даты вступления Стокгольма в альянс.