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14:53, 7 марта 2024Мир

Белый дом подтвердил дату вступления Швеции в НАТО

Белый дом: Швеция официально станет членом НАТО 7 марта

Фото: Tom Little / Reuters

Белый дом подтвердил, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в четверг 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду 6 марта состоялся визит премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема в Вашингтон. Издание Dagens Nyheter подчеркнуло, что это могло быть признаком, что в ближайшие дни США объявят об официальном членстве Швеции в НАТО.

Телеканал TV4 Nyheterna ранее называл 11 марта в качестве предполагаемой даты вступления Стокгольма в альянс.

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      Лина Пивоварова
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