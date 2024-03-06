Стала известна дата вступления Швеции в НАТО

Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта, стало известно телеканалу TV4 Nyheterna.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО», — сказано в сообщении.

На церемонии подписания акта о присоединении страны к НАТО будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Будапешт был последним из членов блока, кто препятствовал вступлению страны в альянс.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил о планах укрепить группировки Вооруженных сил страны на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.