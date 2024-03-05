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18:13, 5 марта 2024Мир

Президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Reuters: президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Оставшиеся формальности, такие как сдача на хранение документов о присоединении в Вашингтоне, скорее всего, будут завершены быстро», — отмечает издание.

26 февраля на первом заседании весенней сессии венгерский парламент одобрил вступление Стокгольма в блок НАТО после устранения препятствий со стороны правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.

2 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кевер подписал ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

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      Лина Пивоварова
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