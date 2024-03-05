Президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Reuters: президент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Оставшиеся формальности, такие как сдача на хранение документов о присоединении в Вашингтоне, скорее всего, будут завершены быстро», — отмечает издание.

26 февраля на первом заседании весенней сессии венгерский парламент одобрил вступление Стокгольма в блок НАТО после устранения препятствий со стороны правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.

2 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кевер подписал ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе.