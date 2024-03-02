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13:32, 2 марта 2024Мир

В парламенте Венгрии подписали ратификацию членства Швеции в НАТО

Reuters: спикер парламента Венгрии подписал ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер подписал документ о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Reuters.

«Спикер парламента Венгрии подписал ратификацию о вступлении Швеции в НАТО», — сказано в сообщении агентства.

26 февраля на первом заседании весенней сессии венгерский парламент одобрил вступление Стокгольма в военный блок. За ратификацию членства Швеции проголосовали 188 депутатов, шестеро были против, а четыре воздержались.

Ранее стало известно, что церемонию вступления Швеции в НАТО отложили. Уточнялось, что мероприятие, вероятно, было отложено из-за вступления в должность нового президента Венгрии Тамаша Шуйока и пройдет на следующей неделе.

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      Виктория Кондратьева
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