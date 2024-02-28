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16:09, 28 февраля 2024Мир

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили

Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО перенесена на следующую неделю

Ульф Кристерссон. Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters

Церемония официального вступления Швеции в состав оборонного блока НАТО, скорее всего, будет перенесена и состоится не раньше следующей недели. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Церемония, вероятно, будет отложена минимум до следующей недели», — говорится в сообщении. Источники агентства отмечают, что это связано со вступлением в должность нового президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.

Посольство России в Швеции в свою очередь пригрозило, что Москва примет ответные меры на вступление страны в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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