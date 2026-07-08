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Забота о себе
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08:32, 8 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о риске двух заболеваний из-за одной утренней привычки

Гастроэнтеролог Вялов: Пропуск завтрака чаще 4 раз в неделю повышает риск диабета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Iakusheva / Shutterstock / Fotodom

Одна утренняя привычка повышает риск развития двух серьезных заболеваний, утверждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Такое предупреждение он сделал россиянам в своем Telegram-канале.

Вялов подчеркнул, что пропуск завтрака чаще четырех раз в неделю повышает риск метаболического синдрома на 25 процентов. Таким образом, утренний прием пищи критически важен для профилактики ожирения и сахарного диабета второго типа, написал он.

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Врач отметил, что завтракать необходимо в течение полутора часов после пробуждения. Причем упор нужно делать именно на белковую пищу. «Просто формальное наличие завтрака без правильного подбора продуктов не дает выраженных преимуществ», — добавил Вялов.

Ранее диетолог Нурия Дианова назвала лучшие варианты завтрака. Она посоветовала есть по утрам цельнозерновые продукты.

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