Россиян предупредили о риске двух заболеваний из-за одной утренней привычки

Гастроэнтеролог Вялов: Пропуск завтрака чаще 4 раз в неделю повышает риск диабета

Одна утренняя привычка повышает риск развития двух серьезных заболеваний, утверждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Такое предупреждение он сделал россиянам в своем Telegram-канале.

Вялов подчеркнул, что пропуск завтрака чаще четырех раз в неделю повышает риск метаболического синдрома на 25 процентов. Таким образом, утренний прием пищи критически важен для профилактики ожирения и сахарного диабета второго типа, написал он.

Врач отметил, что завтракать необходимо в течение полутора часов после пробуждения. Причем упор нужно делать именно на белковую пищу. «Просто формальное наличие завтрака без правильного подбора продуктов не дает выраженных преимуществ», — добавил Вялов.

Ранее диетолог Нурия Дианова назвала лучшие варианты завтрака. Она посоветовала есть по утрам цельнозерновые продукты.