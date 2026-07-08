Мировые цены на нефть резко выросли после возвращения санкций США против Ирана

Решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отозвать лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, привели к резкому росту мировых цен на сырье. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьский фьючерс на сорт Brent прибавил почти шесть процентов, подойдя к 77 долларам за баррель, а стоимость барреля WTI приблизилась к 72,5 доллара. В последний раз на таком уровне стоимость сырья находилась две недели назад, сразу после выдачи лицензии.

Разрешение распространялось на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Документ должен был действовать 60 дней, до 21 августа, теперь заключенные в этот период сделки можно будет завершить в период до 17 июля.

Поводом для обострения отношений стали новые атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе. Вашингтон назвал такие действия неприемлемыми и нарушающими ранее достигнутые договоренности. При этом в США утверждают, что продолжают работу над окончательным соглашением с Ираном.