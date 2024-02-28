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00:31, 28 февраля 2024Мир

Посольство России пригрозило ответными мерами на вступление Швеции в НАТО

Посольство РФ: Москва предпримет ответные меры на вступление Швеции в НАТО

Фото: Unsplash.com

Посольство России в Швеции в Telegram-канале пригрозило, что Москва примет ответные меры на вступление страны в НАТО.

«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», — подчеркнули в дипмиссии.

Там пояснили, что конкретное содержание подобного ответа будет зависеть от масштаба интеграции Швеции в НАТО. Речь идет в том числе о размещении на территории страны контингентов и вооружений альянса.

В посольстве добавили, что решение Стокгольма негативно скажется на стабильности в Северной Европе. Кроме того, Балтийское море никогда не станет «внутренним натовским морем», заключили в российской дипмиссии.

Ранее венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление.

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      Марина Совина
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