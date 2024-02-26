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20:21, 26 февраля 2024Мир

Парламент Венгрии избрал нового президента

Парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока новым президентом страны

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Парламент Венгрии избрал новым главой государства Тамаша Шуйока, который был председателем Конституционного суда. Трансляция заседания велась на YouTube.

67-летний Шуйок сменит на посту президента Каталин Новак, которая ушла в отставку после скандала с помилованием человека, причастного к преступлению, связанному с педофилией.

Кандидатура Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианских демократов, занимающих в парламенте 135 мест из 199. В ходе голосования политика поддержали все проправительственные депутаты, чем обеспечили его победу в первом туре.

Весной 2023 года Новак помиловала бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиция призвала президента подать в отставку, через некоторое время Новак так и поступила.

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