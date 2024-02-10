Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:47, 10 февраля 2024Мир

Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об уходе в отставку

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент объявила об этом после скандала, вызванного ее решением помиловать мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме. На этом фоне 9 февраля в Будапеште прошли массовые протесты с участием как минимум тысячи человек, которые требовали отставки президента.

Поводом для массового недовольства граждан стало решение Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года в преддверии визита в Венгрию Папы Римского Франциска. Среди помилованных оказался в том числе заместитель директора одного из местных детских домов, который помогал бывшему директору приюта скрывать свои преступления.

Директор был приговорен к восьми годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах. Замдиректора получил более трех лет лишения свободы до того, как Новак решила помиловать его. На этом фоне представители оппозиционных венгерских партий потребовали уйти в отставку не только президента, но и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Новак стала президентом Венгрии 10 мая 2022 года. Она первая в стране женщина, которая заняла этот пост. С октября 2020 года по конец декабря 2021 года она была министром страны по делам семьи, молодежи и международных отношений, а в 2017-2021 годах занимала должность вице-председателя партии «Фидес-Венгерский гражданский союз», возглавляемой Орбаном.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

      Байдена призвали чаще выступать на публике ради имиджа

      Ирина Шейк прошлась по подиуму в прозрачных брюках из пузырчатой пленки

      Россиянам подсказали способы поведения в общественном транспорте при агрессии

      На Amazon подали в суд за навязывание покупки дорогих товаров

      Российский футболист умер в 31 год

      Премьеру Венгрии предложили сделку для радикальных перемен в ЕС

      В Саудовской Аравии призвали созвать Совбез ООН из-за кризиса в Газе

      Бывший советник Клинтона назвал ужасной ситуацию для демократов в США

      Нетаньяху объяснил сжатые сроки завершения операции в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше