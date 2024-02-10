Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об уходе в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент объявила об этом после скандала, вызванного ее решением помиловать мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме. На этом фоне 9 февраля в Будапеште прошли массовые протесты с участием как минимум тысячи человек, которые требовали отставки президента.

Поводом для массового недовольства граждан стало решение Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года в преддверии визита в Венгрию Папы Римского Франциска. Среди помилованных оказался в том числе заместитель директора одного из местных детских домов, который помогал бывшему директору приюта скрывать свои преступления.

Директор был приговорен к восьми годам тюремного заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах. Замдиректора получил более трех лет лишения свободы до того, как Новак решила помиловать его. На этом фоне представители оппозиционных венгерских партий потребовали уйти в отставку не только президента, но и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Новак стала президентом Венгрии 10 мая 2022 года. Она первая в стране женщина, которая заняла этот пост. С октября 2020 года по конец декабря 2021 года она была министром страны по делам семьи, молодежи и международных отношений, а в 2017-2021 годах занимала должность вице-председателя партии «Фидес-Венгерский гражданский союз», возглавляемой Орбаном.