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Президентом Венгрии впервые избрали женщину

Парламент Венгрии впервые избрал женщину на пост президента, им стала Каталин Новак

Фото: Shutterstock

Парламент Венгрии впервые избрал женщину на пост президента страны — этот пост займет министр по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Об этом пишет РИА Новости.

За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний экономист Петер Рона.

Бывший президент Венгрии — 62-летний Янош Адер — занимал свой пост с 2012 года, его избирали на два пятилетних срока подряд. Срок полномочий Адера заканчивается 10 мая.

Как отмечает ТАСС, на посту министра по делам семьи Новак занималась вопросами демографии, молодежи и соцобеспечения, а также отстаивала закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. В соответствии с основным законом Венгрии президента избирает однопалатный парламент — Государственное собрание.

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Виктория Кондратьева
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