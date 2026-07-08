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08:52, 8 июля 2026Экономика

Страна БРИКС резко сократила поставки кофе в Россию

РИА Новости: Экспорт кофе из Бразилии в Россию упал на четверть в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

По итогам первой половины 2026 года суммарная стоимость поставок кофе из Бразилии в Россию сократилась на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении отгрузок этого вида продукции из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период поставщики из латиноамериканского государства отправили в Россию кофе на сумму 171,6 миллиона долларов. Речь идет об экспорте необжаренных зерен, содержащих кофеин.

Достигнутый результат оказался минимальным с 2024 года. Тогда за первое полугодие сумма отгрузок составила 85,3 миллиона долларов. Резкое снижение закупок привело к тому, что Россия опустилась на десятую строчку в списке крупнейших импортеров бразильского кофе, хотя годом ранее находилась на девятой.

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Лидером по объемам закупок стала Германия, потратившая в январе-июне на импорт этой продукции 843,4 миллиона долларов. В топ-3 также вошли США (766,2 миллиона) и Италия (642 миллиона). На четвертой строчке расположилась Бельгия (402,4 миллиона), а Япония замкнула пятерку ведущих покупателей бразильского кофе (338,7 миллиона).

Существенное падение экспорта кофе из Бразилии в Россию наблюдалось в разгар весны. По итогам апреля отгрузки сократились более чем вдвое год к году. Резкое падение поставок из этой страны может привести к росту цен на российском рынке, не исключили эксперты. Дополнительной проблемой для отрасли, скорее всего, станет обязательная цифровая маркировка (вступила в силу с июня), которая увеличит и без того растущие издержки импортеров. В результате в России могут вырасти объемы продаж «серого» кофе, спрогнозировали аналитики.

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