Россия стала меньше покупать кофе у партнера по БРИКС

Статслужба: Россия сократила закупки кофе из Бразилии вдвое

В апреле 2026 года Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии. Об этом со ссылкой на статслужбу партнера по БРИКС сообщает РИА Новости.

Россия закупила бразильского кофе на 18,7 миллиона долларов против 45,3 миллиона в марте. Импорт в месячном выражении стал в 2,4 раза меньше.

По данным статслужбы, сумма поставок кофе снизилась до минимального с сентября 2025 года уровня. На тот момент зерен импортировали на 13 миллионов долларов.

За месяц доля РФ в закупках кофе у бразильских производителей составила 1,7 процента. Больше всего товара купила Германия (14,4 процента от всех поставок), Италия (14,1 процента) и США (12,7 процента).

Тем временем поставки растворимого кофе из России в США в денежном выражении взлетели в 3,5 раза, до 641,9 тысячи долларов. В марте объем поставок упал почти на четверть, до 191,4 тысячи долларов. Противоположную динамику демонстрирует цикорий, выступающий альтернативой кофе.

