Экономика
10:48, 10 февраля 2026Экономика

В России приготовились к росту продаж «серого» кофе

«Известия»: Маркировка кофе в РФ спровоцирует рост нелегальных продаж на 10-15 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

С приближением даты вступления в силу требований по обязательной цифровой маркировке кофе в системе «Честный знак», что произойдет 1 июня 2026 года, на российском рынке усиливаются опасения по поводу возможного перехода значительного числа продавцов в серый сегмент для сокращения расходов. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что поставщики станут гораздо чаще пользоваться продажами через Telegram-каналы и мелкие маркетплейсы, где нет строгого мониторинга.

Эксперт АСИ Ольга Епифанова ожидает, что к середине года в тень уйдет 10-15 процентов оборота. Впрочем, по ее мнению, эффект будет носить временный характер. С ужесточением проверок в перспективе до года оборот на мелких площадках упадет в несколько раз, как уже было с другими категориями товаров.

Источники издания на рынке оценивают долю «серого» кофе в России в 13 процентов. В ассоциации «Росчайкофе» уверены, что «серого» кофе в стране нет вообще, но после введения маркировки он может появиться. «Это точно станет проблемой для добросовестных участников рынка кофе в России», — подчеркнул гендиректор ассоциации Рамаз Чантурия.

Одним из каналов сбыта нелегального кофе, предположила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко, могут стать предприятия общественного питания, готовые экономить на сырье для сокращения издержек. Поспособствовать им могут импортеры из Китая и Вьетнама.

По словам Чантурии, в настоящее время проблемы с суррогатом и фальсификатом кофе на российском рынке практически не существует, но после введения маркировки она появится, хотя про ее объем делать прогнозы рано. Между тем маркетинговое агентство «Русопрос» оценивает объем подделок в 3-5 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам первых девяти месяцев 2025 года крупнейшими поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам, Бразилия и Индонезия. Импорт Вьетнама обошелся в 351,5 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в тот же период годом ранее.

