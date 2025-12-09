Названы главные поставщики кофе в Россию

РИА Новости: Главными поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам и Бразилия

По итогам первых девяти месяцев 2025 года главными поставщиками кофе в Россию стали Вьетнам, Бразилия и Индонезия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

Лидером по объемам экспорта на российский рынок за отчетный период оказался Вьетнам. Поставщики из этой азиатской страны отгрузили в РФ кофе на общую сумму в 351,5 миллиона долларов. В годовом выражении доходы увеличились в полтора раза.

На второй строчке рейтинга оказалась Бразилия с результатом в 288 миллионов долларов, поставки из этой латиноамериканской страны увеличились почти вдвое год к году. Тройку лидеров замкнула Индонезия (рост в 1,6 раза, до 64,5 миллиона долларов). Последней удалось вытеснить из топ-3 Нидерланды, которые в итоге расположились на четвертом месте (плюс 3 процента, до 45,7 миллиона долларов). Топ-5 замкнула Германия (плюс 12 процентов, до 43,5 миллиона долларов).

На фоне неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-экспортерах натуральный кофе в России за последний кофе подорожал почти на треть. Средняя стоимость килограмма зернового и молотого кофе за отчетный период выросла до 2,03 тысячи рублей (плюс 29,4 процента), пояснял замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Растворимый кофе, в свою очередь, подорожал на 19.7 процента, до 4,09 тысячи рублей за килограмм. Эксперты спрогнозировали сохранение подобной динамики и в следующем году на фоне ограниченного предложения из-за массовой скупки трейдерами американскими трейдерами.