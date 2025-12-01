Подорожание кофе в России оценили

«Известия»: За год натуральный зерновой кофе в России подорожал на 27–30 %

С начала года натуральный зерновой кофе в России подорожал почти на треть. Так рост цен оценили производители, сообщает газета «Известия».

По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, средняя стоимость килограмма зернового и молотого кофе увеличилась до 2,03 тысячи рублей (плюс 29,4 процента). Растворимый кофе подорожал на 19.7 процента, до 4,09 тысячи рублей за килограмм. По данным Росстата, цены выросли на 27 и 20 процентов соответственно.

«Есть прямая зависимость цены от курсовой разницы и стоимости сырья на бирже. Курс сегодня относительно стабильный. Однако, цена кофе на бирже даже после некоторого снижения продолжает оставаться высокой — плюс 28,16 процента год к году. Кроме того, на стоимость влияет рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ, расходы на оплату труда и прочее», — добавил Леонов.

Как заявил владелец компании по производству обжаренного кофе Coffee People Сергей Панкратов., кофе продолжит дорожать, в основном, из-за скупки сырья американскими трейдерами. Представители рынка закупают зерно огромными партиями на много лет вперед, что влияет на ценообразование.

Мировые цены на кофе резко упали после решения президента США Дональда Трампа освободить импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао, от 40-процентных пошлин. В сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40 процентов год к году.