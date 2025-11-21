Экономика
15:50, 21 ноября 2025Экономика

Мировые цены на кофе резко упали

Reuters: Кофе резко подешевел после отмены пошлин США против Бразилии
Кирилл Луцюк

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Мировые цены на кофе резко упали после того, как президент США Дональд Трамп освободил от 40-процентных пошлин импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения, как сообщило Reuters, стало растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания.

Отмечается, что в сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40 процентов в годовом исчислении. Между тем Бразилия поставляет в США около трети своего урожая.

После того как Белый дом решил смягчить пошлины, в 13:17 по московскому времени фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE упали на 4,6 процента, до 3,5925 доллара за фунт. Для робусты снижение оценили в 5 процентов до 4 400 долларов за тонну.

Ранее сообщалось, что Трамп вывел из-под действия 40-процентных тарифов сельскохозяйственную продукцию из Бразилии: кофе, говядину и фрукты. Ранее подобное решение затронуло поставки из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора.

