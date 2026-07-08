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08:50, 8 июля 2026Силовые структуры

Следователи опровергли отказ пропавшей из Ачинска россиянки давать показания

Найденная в Новосибирске женщина из Ачинска не отказывается от показаний
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Найденная в Новосибирске женщина из Ачинска не отказывается от показаний. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мать обнаруженной на железнодорожной насыпи пятилетней девочки была найдена в Новосибирске и самолетом ее доставят в Красноярск. После этого в Ачинск, где проведут допрос.

Информация о том, что она отказывается давать показания, не соответствует действительности.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился муж. Он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что стало известно местонахождение пропавшей россиянки из Ачинска.

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