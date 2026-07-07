Стало известно местонахождение пропавшей россиянки из Ачинска

В Новосибирске обнаружили пропавшую в Ачинске женщину

В Новосибирске обнаружили пропавшую в Ачинске женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного управления (СК) России по региону.

По данным следствия, грамотно организованные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с использованием программного комплекса с видеоаналитикой установили местоположение пропавшей жительницы Ачинска в Новосибирске.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился муж. Он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось об основной версии произошедшего с 5-летней девочкой из Ачинска.