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19:18, 7 июля 2026Силовые структуры

Стало известно местонахождение пропавшей россиянки из Ачинска

В Новосибирске обнаружили пропавшую в Ачинске женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Новосибирске обнаружили пропавшую в Ачинске женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного управления (СК) России по региону.

По данным следствия, грамотно организованные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с использованием программного комплекса с видеоаналитикой установили местоположение пропавшей жительницы Ачинска в Новосибирске.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился муж. Он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось об основной версии произошедшего с 5-летней девочкой из Ачинска.

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