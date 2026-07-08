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08:46, 8 июля 2026Бывший СССР

Среди отступающих военнослужащих ВСУ заметили женщину

РИА Новости: Офицер Макаревич увидел женщину среди отступающих военнослужащих ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич заявил, что передовая двойка штурмовиков 228-го полка видела отступление трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых была женщина. Его слова приводит РИА Новости.

Макаревич уточнил, что встречал женщину-военнослужащую ВСУ вместе с двумя мужчинами в лесополосе. По его словам, женщине было между 30 и 40 годами.

«Судя по экипировке, это явно не медик. Я думаю, что это, скорее всего, либо стрелок, либо снайпер. Но явно не медик и не оператор БПЛА, судя по экипировке, по внешнему виду», — отметил офицер.

Ранее командир 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев рассказал, что бойцы ВСУ во время боев за Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) переодевались в женскую одежду. «Были случаи, что они даже в женскую одежду переодевались, продвигались по городу», — заявил он.

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