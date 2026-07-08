Стало известно об экстренной операции Кашпировского после самолечения

Shot: Кашпировского экстренно прооперировали после самолечения

86-летнего Анатолия Кашпировского, называющего себя экстрасенсом, экстренно прооперировали после обнаружения злокачественной опухоли, сообщает Shot в Telegram.

Как стало известно каналу, состояние считающего себя целителем мужчины сильно ухудшилось на фоне самолечения. Предположительно, ему в домашних условиях ставили капельницы с антибиотиками.

По данным Shot, когда Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота, его госпитализировали. Журналисты выяснили, что в больнице ему провели срочное стентирование, а также сделали биопсию, результат которой якобы показал опухоль.

Канал также утверждает, что Кашпировский перенес все свои «лечебные сеансы» на сентябрь.

В ноябре 2025 года сообщалось о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве. Тогда журналисты заявляли, что врачи заподозрили у мужчины микроинсульт.