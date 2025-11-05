Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 5 ноября 2025Россия

Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

«МК»: Кашпировского госпитализировали после потери сознания в аэропорту Москвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве госпитализировали 86-летнего Анатолия Кашпировского, называющего себя экстрасенсом. Об этом пишет «МК».

Как стало известно, пенсионеру стало плохо в одном из столичных аэропортов, откуда он собирался вылететь в Стамбул со спутницей, имя которой не называется. По информации издания, из Турции Кашпировский планировал направиться в Польшу, где проживал в начале 1990-х годов.

Журналисты выяснили, что врачи заподозрили у считающего себя целителем мужчины микроинсульт. Сейчас они проводят обследование пациента.

Это уже второе сообщение о госпитализации Кашпировского за месяц. Информация о том, что его доставили в медучреждение, также появилась 6 октября. Однако тогда директор экстрасенса отрицал это.

Материалы по теме:
«Навсегда останусь охотником за людьми» Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
«Навсегда останусь охотником за людьми»Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
11 августа 2019
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского» Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского»Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
9 октября 2024
«Попу назад! У вас есть что выставить» Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
«Попу назад! У вас есть что выставить»Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
22 сентября 2024

По неподтвержденным данным, Кашпировский долгое время страдал от боли в брюшной полости, однако отказывался идти к врачам и лечился сам. В результате диагностика выявила запущенное онкологическое заболевание с большим числом пораженных участков.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

    Десятки стран перестали покупать российскую пшеницу

    Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

    Глава Генштаба России оценил сроки подготовки к ядерным испытаниям

    Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

    Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

    Российский подросток получил удар ножом в торговом центре

    Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости