Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

«МК»: Кашпировского госпитализировали после потери сознания в аэропорту Москвы

В Москве госпитализировали 86-летнего Анатолия Кашпировского, называющего себя экстрасенсом. Об этом пишет «МК».

Как стало известно, пенсионеру стало плохо в одном из столичных аэропортов, откуда он собирался вылететь в Стамбул со спутницей, имя которой не называется. По информации издания, из Турции Кашпировский планировал направиться в Польшу, где проживал в начале 1990-х годов.

Журналисты выяснили, что врачи заподозрили у считающего себя целителем мужчины микроинсульт. Сейчас они проводят обследование пациента.

Это уже второе сообщение о госпитализации Кашпировского за месяц. Информация о том, что его доставили в медучреждение, также появилась 6 октября. Однако тогда директор экстрасенса отрицал это.

По неподтвержденным данным, Кашпировский долгое время страдал от боли в брюшной полости, однако отказывался идти к врачам и лечился сам. В результате диагностика выявила запущенное онкологическое заболевание с большим числом пораженных участков.