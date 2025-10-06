Кашпировский попытался вылечить у себя онкологию

Кашпировский пытался вылечить у себя онкологию своими методами

86-летний Анатолий Кашпировский, называющий себя экстрасенсом, пытался вылечиться самостоятельно своими же методами. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, пенсионер долгое время страдал от боли в брюшной полости, однако отказывался идти к врачам и лечился сам. Какие конкретно средства применял якобы обладающий сверхспособностями Кашпировский, не уточняется. В результате диагностика выявила запущенное онкологическое заболевание с большим числом пораженных участков.

Как выяснила Baza, сейчас экстрасенс проходит лучевую терапию, однако сам он считает, что она ему вряд ли поможет.

О возможной госпитализации Кашпировского стало известно 6 октября. Неназванный представитель экстрасенса заявил, что тот находится «в санатории», не приведя других подробностей.

В свою очередь, директор Кашпировского отрицает информацию о госпитализации. По его словам, 6 октября медиум проведет эфир.

