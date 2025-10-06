Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 6 октября 2025Россия

Кашпировский попытался вылечить у себя онкологию

Кашпировский пытался вылечить у себя онкологию своими методами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роберт Нетелев / ТАСС

86-летний Анатолий Кашпировский, называющий себя экстрасенсом, пытался вылечиться самостоятельно своими же методами. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, пенсионер долгое время страдал от боли в брюшной полости, однако отказывался идти к врачам и лечился сам. Какие конкретно средства применял якобы обладающий сверхспособностями Кашпировский, не уточняется. В результате диагностика выявила запущенное онкологическое заболевание с большим числом пораженных участков.

Как выяснила Baza, сейчас экстрасенс проходит лучевую терапию, однако сам он считает, что она ему вряд ли поможет.

Материалы по теме:
«Навсегда останусь охотником за людьми» Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
«Навсегда останусь охотником за людьми»Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
11 августа 2019
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского» Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского»Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
9 октября 2024
«Попу назад! У вас есть что выставить» Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
«Попу назад! У вас есть что выставить»Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
22 сентября 2024

О возможной госпитализации Кашпировского стало известно 6 октября. Неназванный представитель экстрасенса заявил, что тот находится «в санатории», не приведя других подробностей.

В свою очередь, директор Кашпировского отрицает информацию о госпитализации. По его словам, 6 октября медиум проведет эфир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости