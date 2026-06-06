Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 6 июня 2026Россия

В России высмеяли милитаризацию Европы

Спикер Совфеда Матвиенко высмеяла заявления ЕС о возможном нападении России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высмеяла тенденцию к милитаризации Европейского союза (ЕС), ее цитирует ТАСС.

По словам Матвиенко, заявления политиков и чиновников Европы о возможном нападении России можно сравнить с прогнозом погоды. Она добавила, что властям входящих в ЕС стран надо как-то объяснить тяжелую ситуацию в регионе и увеличение расходов на военные нужды.

«Люди не понимают, зачем так наращивать расходы налогоплательщиков на увеличение производства вооружения. Ну, это же надо чем-то объяснить. Чем можно объяснить? Вот [тем], что Россия нападет», — отметила политик.

Ранее Матвиенко заявила о нанесенном Германии «ударе под дых».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность встретившегося с Зеленским в Киеве российского миллиардера

    Папа Римский назвал свой любимый клуб

    Россиянин описал отдых в пятизвездочном отеле Турции фразой «верните мои деньги»

    Раскрыта самая разрушительная для здоровья мозга привычка

    Российская модель угодила в тюрьму из-за принявших ее за проститутку пограничников

    ЦИК Армении разрешил арестовать кандидатов в депутаты

    Россия выразила готовность организовать приезд ООН в Старобельск

    Позицию Трампа по Украине связали с выборами

    Назван неожиданный способ противостоять изоляции со стороны Запада

    Рогов указал на преимущество украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok