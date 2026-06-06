В России высмеяли милитаризацию Европы

Спикер Совфеда Матвиенко высмеяла заявления ЕС о возможном нападении России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высмеяла тенденцию к милитаризации Европейского союза (ЕС), ее цитирует ТАСС.

По словам Матвиенко, заявления политиков и чиновников Европы о возможном нападении России можно сравнить с прогнозом погоды. Она добавила, что властям входящих в ЕС стран надо как-то объяснить тяжелую ситуацию в регионе и увеличение расходов на военные нужды.

«Люди не понимают, зачем так наращивать расходы налогоплательщиков на увеличение производства вооружения. Ну, это же надо чем-то объяснить. Чем можно объяснить? Вот [тем], что Россия нападет», — отметила политик.

Ранее Матвиенко заявила о нанесенном Германии «ударе под дых».