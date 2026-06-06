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15:33, 6 июня 2026Россия

В России заявили о нанесенном Германии «ударе под дых»

Спикер Совфеда Матвиенко: Германии неизбранием в Совбез ООН был нанесен удар под дых
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Неизбрание Германии в состав непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН нанесло ей «удар по дых». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Это такой был удар под дых Германии как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО

Валентина Матвиенкопредседатель Совфеда

По словам главы верхней палаты российского парламента, новость о том, что свою неудачу в Берлине связали с Россией, она восприняла с улыбкой.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал заявки ФРГ на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала четырех новых непостоянных членов СБ на двухлетний срок. Места достались Австрии, Португалии, Зимбабве и Тринидаду и Тобаго.

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