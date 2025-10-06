Россия
11:54, 6 октября 2025

Директор Кашпировского рассказал о самочувствии экстрасенса

Директор Кашпировского: Экстрасенс здоров и будет вести эфир 6 октября
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Экстрасенс Анатолий Кашпировский жив и здоров. Об этом рассказал Telegram-каналу Mash его директор по имени Сергей.

О возможной госпитализации экстрасенса стало известно ранее 6 октября.

По словам директора медиума, тот будет присутствовать на онлайн-эфире, запланированном на 6 октября. Он также опроверг сообщения, согласно которым Кашпировский попал в больницу из-за заболевания онкологического профиля. «У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет», — сказал директор экстрасенса.

Ранее представитель Анатолия Кашпировского пригрозил дистанционным возмездием священнику Русской православной церкви Павлу Островскому. Поводом к этому стала публичная критика священнослужителем деятельности экстрасенса.

