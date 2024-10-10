Представитель Кашпировского пригрозил критиковавшему экстрасенса дистанционным возмездием

Священник РПЦ Островский заявил, что получает угрозы от помощника Кашпировского

Критиковавший Анатолия Кашпировского священник Русской Православной Церкви (РПЦ) Павел Островский заявил, что получает угрозы от помощника экстрасенса Юрия Мамаева. Об этом священнослужитель написал в Telegram.

По словам Островского, от Мамаева он получил несколько сообщений. В первом представитель Кашпировского заявил, что если священник в течение двух дней не принесет публичные извинения перед экстрасенсом, то против Островского будет подан иск о возмещении морального ущерба. Также священнослужитель опубликовал аудиозапись с — как он утверждает — голосом Мамаева, на которой тот рассказывает проповеднику о тех случаях, когда Кашпировский дистанционно карал тех, кто выступал против него. К таким случаям он отнес и потерю академиком Натальей Бехтеревой близких людей после ссоры с экстрасенсом.

«Анатолий Михайлович посылал свое справедливое воздействие не единожды, и оно всегда работало четко (...) От дистанционного психологического воздействия никто еще не уходил, уверяю вас, и вам это предстоит скоро узнать апостериори, то есть на собственном опыте», — пригрозил возмездием человек, которого Островский определил как Мамаева.

Отвечая на угрозы дистанционной мести Кашпировского, Островский иронично отметил «вот вам и "целитель"».

Ранее Островский призвал протестировать магические способности Кашпировского. Священник назвал «целителей» и «магов» мошенниками и призвал государство либо запретить их деятельность, либо регулировать ее.