Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 10 октября 2024Россия

Представитель Кашпировского пригрозил критиковавшему экстрасенса дистанционным возмездием

Священник РПЦ Островский заявил, что получает угрозы от помощника Кашпировского

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Критиковавший Анатолия Кашпировского священник Русской Православной Церкви (РПЦ) Павел Островский заявил, что получает угрозы от помощника экстрасенса Юрия Мамаева. Об этом священнослужитель написал в Telegram.

По словам Островского, от Мамаева он получил несколько сообщений. В первом представитель Кашпировского заявил, что если священник в течение двух дней не принесет публичные извинения перед экстрасенсом, то против Островского будет подан иск о возмещении морального ущерба. Также священнослужитель опубликовал аудиозапись с — как он утверждает — голосом Мамаева, на которой тот рассказывает проповеднику о тех случаях, когда Кашпировский дистанционно карал тех, кто выступал против него. К таким случаям он отнес и потерю академиком Натальей Бехтеревой близких людей после ссоры с экстрасенсом.

Материалы по теме:
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского» Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
«Любил наркотики и сеансы Кашпировского»Как Россия сошла с ума по главному экстрасенсу 90-х и почему теперь его боятся?
9 октября 2024
«Попу назад! У вас есть что выставить» Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
«Попу назад! У вас есть что выставить»Культовый экстрасенс Кашпировский вернулся. Как проходят его сеансы в 2024 году?
22 сентября 2024

«Анатолий Михайлович посылал свое справедливое воздействие не единожды, и оно всегда работало четко (...) От дистанционного психологического воздействия никто еще не уходил, уверяю вас, и вам это предстоит скоро узнать апостериори, то есть на собственном опыте», — пригрозил возмездием человек, которого Островский определил как Мамаева.

Отвечая на угрозы дистанционной мести Кашпировского, Островский иронично отметил «вот вам и "целитель"».

Ранее Островский призвал протестировать магические способности Кашпировского. Священник назвал «целителей» и «магов» мошенниками и призвал государство либо запретить их деятельность, либо регулировать ее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный российский военный блогер отказался заключать контракт для участия в СВО

      Россиянин поссорился с сожительницей и захотел сжечь ее вместе с домом

      Поднявшиеся во время «Милтона» восьмиметровые волны попали на видео

      На Сахалин прибыл «Подольск»

      41-летняя Светлана Лобода показала кадры в откровенном платье

      «Зенит» выиграл у «Барселоны» спор в CAS

      Раскрыт гонорар Григория Лепса за корпоратив

      Стало известно о новом способе мошенничества в Telegram

      На Урале впервые установили катетер для домашнего диализа пациентке весом 183 килограмма

      Размозжившего голову мужчине экс-заключенного задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше