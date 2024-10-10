Представитель Кашпировского пригрозил критиковавшему экстрасенса дистанционным возмездием

Критиковавший Анатолия Кашпировского священник Русской Православной Церкви (РПЦ) Павел Островский заявил, что получает угрозы от помощника экстрасенса Юрия Мамаева. Об этом священнослужитель написал в Telegram.
По словам Островского, от Мамаева он получил несколько сообщений. В первом представитель Кашпировского заявил, что если священник в течение двух дней не принесет публичные извинения перед экстрасенсом, то против Островского будет подан иск о возмещении морального ущерба. Также священнослужитель опубликовал аудиозапись с — как он утверждает — голосом Мамаева, на которой тот рассказывает проповеднику о тех случаях, когда Кашпировский дистанционно карал тех, кто выступал против него. К таким случаям он отнес и потерю академиком Натальей Бехтеревой близких людей после ссоры с экстрасенсом.
«Анатолий Михайлович посылал свое справедливое воздействие не единожды, и оно всегда работало четко (...) От дистанционного психологического воздействия никто еще не уходил, уверяю вас, и вам это предстоит скоро узнать апостериори, то есть на собственном опыте», — пригрозил возмездием человек, которого Островский определил как Мамаева.
Отвечая на угрозы дистанционной мести Кашпировского, Островский иронично отметил «вот вам и "целитель"».
Ранее Островский призвал протестировать магические способности Кашпировского. Священник назвал «целителей» и «магов» мошенниками и призвал государство либо запретить их деятельность, либо регулировать ее.