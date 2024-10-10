В РПЦ призвали протестировать магические способности Кашпировского

Священник РПЦ призвал протестировать магические способности Кашпировского

Священник РПЦ Павел Островский призвал протестировать магические способности экстрасенса Анатолия Кашпировского, пишет Shot в своем Telegram-канале.

Островский назвал «целителей» и «магов» мошенниками и призвал государство либо запретить их деятельность, либо регулировать ее. В частности, священник предложил создать специальные комиссии, которые будут тестировать «магические способности целителей», таких как Анатолий Кашпировский и Сергей Коновалов.

«Настоящие медики, психологи проходят подобные комиссии, получают лицензии для осуществления своей деятельности, и в некоторых случаях эта лицензия может быть отозвана. Так же лицензировать нужно и "магов" — другой вопрос в том, что вряд ли кто-то из них сможет официально доказать свои сверхспособности», — заключил Островский.

Священник подчеркнул, что никакой магии в исцелении нет, а иногда срабатывает «эффект плацебо», когда болеющему человеку после встречи с «магическим целителем» на какое-то время становится легче, но затем это влечет за собой более тяжкие последствия, так как человек вовремя не обратился к специалисту.

«Пока такое "целительство" и "творческие встречи" не запрещены на законодательном уровне, экстрасенсы всех мастей будут продолжать обманывать людей и зарабатывать на их горе. Ведь многие хватаются за лжедокторов как за последнюю соломинку и до последнего надеются на чудо», — отметил священник.

В середине сентября стало известно, что Кашпировский возобновил «магические сеансы», а также начал выпускать товары под своим брендом — например, пакеты с солью, сила которой связана с «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке. Позднее Кашпировский обвинил целителя Сергея Коновалова в шарлатанстве и назвал его плагиатором.