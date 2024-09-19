Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами

Shot: экстрасенс Кашпировский возобновил деятельность и проводит сеансы

Экстрасенс Анатолий Кашпировский возобновил деятельность и проводит новые сеансы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На записи, сделанной одним из пришедших на мероприятие россиян, Кашпировский обещает избавить женщину от лишнего веса. «Я подкреплю какие-то невидимые ключи, гайки ввинчу в эту очаровательную даму, чтобы она начала худеть», — говорит он. Также в кадр попали несколько человек, которые картинно падают после слов экстрасенса.

https://lenta.ru/articles/2019/08/11/kashpirovski/

По данным канала, на одну из первых встреч после возобновления Кашпировским деятельности пришли около 300 человек. На них также продают различные товары, выпускаемые под его маркой. В частности, желающие могут приобрести пакеты с солью, сила которой связана «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке.

Ранее в Госдуме российских магов и медиумов обвинили в нарушении указа президента России Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей. Там указали на неподконтрольность работы «лиц, осуществляющих соответствующую деятельность под различными астрально-мистическими наименованиями», государству.

