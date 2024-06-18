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18:29, 18 июня 2024Россия

Российских магов обвинили в нарушении указа Путина

Зампред комитета Госдумы Спиридонов обвинил магов в несоблюдении указа Путина

Фото: Dan Farrell / Unsplash

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов обвинил российских магов в нарушении указа президента России Владимира Путина. Слова автора внесенного в Госдуму законопроекта о запрете услуг колдунов и провидцев приводит Life.

Поступивший в редакцию издания документ предусматривает административную ответственность за рекламу услуг магов и экстрасенсов. Для нарушителей предусмотрен штраф, максимальный размер которого ограничен 500 тысячами рублей, в случае если нарушение совершено организацией, и 20 тысячами рублей для должностных лиц.

Спиридонов назвал деятельность ясновидящих мошенничеством, а также отметил ее губительные последствия для психического и физического здоровья россиян. «Кроме того, она в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных ценностей», — добавил замглавы думского комитета.

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В пояснительной записке к документу говорится, сейчас рекламная деятельность «лиц, осуществляющих соответствующую деятельность под различными астрально-мистическими наименованиями», не контролируется. Там указано, что в этой связи реклама соответствующего характера занимает все большее информационное пространство.

Ранее российские силовики задержали главу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову, которая вела деятельность под псевдонимом Алена Полынь. Помимо мошенничества ее подозревают в экстремизме. Себя женщина называет потомственной ведьмой.

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      Алан Босиков
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