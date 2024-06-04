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16:51, 4 июня 2024Силовые структуры

В России главу оккультной организации задержали по делу об экстремизме

Силовики задержали главу «Империи сильнейших ведьм» Суликову за экстремизм

Фото:Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» (ИСВ) Елену Суликову по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Главу ИСВ подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание «псевдорелигиозных услуг». В ее доме в Подмосковье сейчас проходят обыски.

Ранее сотрудники МВД заинтересовались супругами из Башкирии, которые под видом изгнания дьявола поджигают людей. В полицию на пару пожаловались подписчики, увидевшие в сети страшные видео с подожженными людьми.

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      Олеся Мицкевич
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