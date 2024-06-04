В России главу оккультной организации задержали по делу об экстремизме

Сотрудники силовых структур задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» (ИСВ) Елену Суликову по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Главу ИСВ подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание «псевдорелигиозных услуг». В ее доме в Подмосковье сейчас проходят обыски.
Ранее сотрудники МВД заинтересовались супругами из Башкирии, которые под видом изгнания дьявола поджигают людей. В полицию на пару пожаловались подписчики, увидевшие в сети страшные видео с подожженными людьми.