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18:16, 4 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта фабула дела мага из телепроекта «Битва экстрасенсов» Полынь

СК: ведьма Полынь продавала книги с призывами к насилию над служителями РПЦ
Начало событий в новости В России главу оккультной организации задержали по делу об экстремизме

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жительница Ивантеевки подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о задержанной в Пушкино руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» (ИСВ) и участнице телепроекта «Битвы экстрасенсов» 43-летней Алене Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Уголовное дело против нее было возбуждено по материалам ФСБ.

Из фабулы дела следует, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая торговала экстремистской литературой, содержащей призывы к насилию над священнослужителями Русской православной церкви (РПЦ). Кроме того, в интернете женщина публиковала видео с высказываниями, которые оскорбляют религиозные чувства верующих.

По месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие доказательства ее противоправной деятельности. Следователь намерен провести лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы.

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      Любовь Ширижик
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