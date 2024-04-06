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15:53, 6 апреля 2024Силовые структуры

МВД заинтересовалось изгоняющими дьявола из россиян «белой ведьмой» и ее мужем

МВД проверяет «изгоняющих дьявола» супругов из Башкирии, которые поджигают людей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники МВД проводят проверку в отношении супругов из Башкирии, которые под видом изгнания дьявола поджигают людей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

25-летняя женщина называет себя «матерью огня» и «белой ведьмой». Она вместе с мужем за деньги проводит сеансы экзорцизма в городе Октябрьский, где они арендовали офис. Стоимость услуги 40 тысяч рублей. Для проведения якобы изгоняющего дьявола ритуала супруги обливают клиентов спиртом, поджигают и ведут беседы. Также в прайс-листе у них есть однодневное обучение своему «искусству», которое стоит 160 тысяч рублей.

В полицию на пару пожаловались подписчики, увидевшие в сети страшные видео с подожженными людьми.

20 марта сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки в Красногорске оказался сатанистом и сторонником нацистской идеологии. Для поимки 33-летнего педофила были привлечены бойцы ОМОН «Авангард». Он в социальных сетях публиковал сообщения на тему сатанизма, а также писал посты о восхищении Адольфом Гитлером. Фигурант угрожал расправой всем, кто не разделял его взгляды. Также педофил совершал нападения на незнакомых людей на улице.

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      Любовь Ширижик
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