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11:51, 20 марта 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о насильнике 14-летней россиянки

Росгвардия: насильник 14-летней девочки из Подмосковья оказался сатанистом
Начало событий в новости Россиянин больше месяца насиловал подростка в своей машине и квартире

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки в Красногорске оказался сатанистом и сторонником нацистской идеологии. Данные о насильнике «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Росгвардии, чьи сотрудники проводили задержание.

Для поимки 33-летнего педофила были привлечены бойцы ОМОН «Авангард». Операцию по его задержанию сняли на видео сотрудники Росгвардии. Соответствующей видеозаписью с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как оперативники с помощью болгарки вскрывают дверь и штурмуют квартиру с преступником. Затем задержанного фигуранта валят на пол, а после выводят из подъезда многоквартирного дома.

Задержанный в социальных сетях публиковал сообщения на тему сатанизма, а также писал посты о восхищении Адольфом Гитлером. Фигурант угрожал расправой всем, кто не разделял его взгляды. Также педофил совершал нападения на незнакомых людей на улице.

19 марта сообщалось о его задержании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным следствия, осенью 2023 года он неоднократно насиловал знакомую несовершеннолетнюю девочку в салоне автомобиля и квартире на улице Заводской в Москве.

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      Анна Габай
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