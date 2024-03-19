Россиянин больше месяца насиловал подростка в своей машине и квартире

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который месяц насиловал подростка

В Подмосковье полиция задержала 33-летнего местного жителя, который более полутора месяцев насиловал подростка в своей машине и квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК для допроса.

По версии следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля насиловал ранее знакомую несовершеннолетнюю девочку. 4 ноября 2022 года он изнасиловал подростка в квартире на улице Заводской в Москве. Через продолжительное время пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о случившемся.

Ранее в Пермском крае суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю дочь знакомых.