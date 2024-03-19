Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянин больше месяца насиловал подростка в своей машине и квартире

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который месяц насиловал подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция задержала 33-летнего местного жителя, который более полутора месяцев насиловал подростка в своей машине и квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК для допроса.

По версии следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля насиловал ранее знакомую несовершеннолетнюю девочку. 4 ноября 2022 года он изнасиловал подростка в квартире на улице Заводской в Москве. Через продолжительное время пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о случившемся.

Ранее в Пермском крае суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю дочь знакомых.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше