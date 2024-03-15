Россиянин изнасиловал в лесу 13-летнюю дочь знакомых и получил 12,5 года колонии

В Пермском крае дали 12,5 года мужчине, изнасиловавшему 13-летнюю дочь знакомых

В Пермском крае суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю дочь знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант с друзьями и их маленькой дочерью отправились днем 3 сентября 2023 года в лес за ягодами и решили там заночевать. Когда родители девочки уснули, мужчина запугал ее и надругался над ней.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю девочку накачали наркотиками и изнасиловали.