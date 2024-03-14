В российском городе школьницу накачали наркотиками и изнасиловали

В Петербурге 15-летнюю девочку накачали наркотиками и изнасиловали

В Петербурге 15-летнюю девочку накачали наркотиками и изнасиловали. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел еще в феврале. Школьницу доставили в больницу с отравлением запрещенными веществами. Выяснилось, что в квартире дома в Итальянском переулке в Кудрово неизвестные надругались над ней.

Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет России (СКР). Сотрудники ищут насильников, чтобы задержать их.

Ранее стало известно, что в Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их.