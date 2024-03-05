Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

В Карелии суд арестовал мужчину, который предлагал интимную связь школьницам

В Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, он размещал в интернете деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних. При этом обвиняемый начинал переписываться с несовершеннолетними, предлагал им вступить в интимную связь, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Москве следователи завели уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения, которые изнасиловали 14-летнюю знакомую.