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16:57, 5 марта 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

В Карелии суд арестовал мужчину, который предлагал интимную связь школьницам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, он размещал в интернете деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних. При этом обвиняемый начинал переписываться с несовершеннолетними, предлагал им вступить в интимную связь, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Москве следователи завели уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения, которые изнасиловали 14-летнюю знакомую.

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