Двое россиян изнасиловали знакомую школьницу и попали под статью

В Москве следователи завели дело против молодых людей за изнасилование школьницы

В Москве следователи завели уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения, которые изнасиловали свою 14-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

По версии следствия, 22 января обвиняемые в одной из столичных квартир выпили и изнасиловали 14-летнюю знакомую. Через непродолжительное время о случившемся пострадавшая рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Чувашии мужчину задержали по подозрению в изнасиловании дочери.