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16:34, 2 марта 2024Силовые структуры

36-летнего россиянина заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери

На 36-летнего жителя Чебоксар завели два уголовных дела за изнасилование дочери

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

В Чувашии мужчину задержали по подозрению в изнасиловании дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В преступлении против собственного ребенка заподозрили 36-летнего жителя города Чебоксары. Согласно информации, полученной РЕН ТВ, против него завели два уголовных дела.

Следователи считают, что россиянин изнасиловал девочку, которой сейчас 12 лет, в период с лета 2022-го по конец 2023 года. При этом отмечается, что семья полная и не состоит на учете в полиции и иных службах.

Подозреваемый работал стропальщиком на заводе и никогда не имел серьезных проблем с законом.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 26-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю родственницу. Расследование установило, что вечером 18 августа 2023 года пьяный мужчина надругался над младшей двоюродной сестрой.

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      Никита Савин
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