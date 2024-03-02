36-летнего россиянина заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери

На 36-летнего жителя Чебоксар завели два уголовных дела за изнасилование дочери

В Чувашии мужчину задержали по подозрению в изнасиловании дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В преступлении против собственного ребенка заподозрили 36-летнего жителя города Чебоксары. Согласно информации, полученной РЕН ТВ, против него завели два уголовных дела.

Следователи считают, что россиянин изнасиловал девочку, которой сейчас 12 лет, в период с лета 2022-го по конец 2023 года. При этом отмечается, что семья полная и не состоит на учете в полиции и иных службах.

Подозреваемый работал стропальщиком на заводе и никогда не имел серьезных проблем с законом.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы 26-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю родственницу. Расследование установило, что вечером 18 августа 2023 года пьяный мужчина надругался над младшей двоюродной сестрой.

