Возобновивший сеансы Кашпировский обвинил коллегу в шарлатанстве

Экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в плагиате

Недавно возобновивший магические сеансы экстрасенс Анатолий Кашпировский обвинил целителя Сергея Коновалова в шарлатанстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Коновалов за пять дней, проведенных в Москве, заработал колее 20 миллионов рублей.

В окружении Кашпировского целителя назвали плагиатором. Представитель экстрасенса Юрий Мамаев утверждает, что Коновалов своими действиями нарушил положения «как российского, так и международного законодательства».

Мамаев заявил, что поверившие Коновалову россияне лишь навредили себе, а не приблизились к исцелению. Теперь их ждет психологическая привязка к болезни и смерть, заявил он.

В свою очередь, деятельностью Коновалова заинтересовались и в движении «Сорок сороков». Там попросили правоохранителей проверить деятельность целителя.

Кашпировский возобновил деятельность в середине сентября. Он не только проводит сеансы, но и продают на них различные товары, которые выпускает под своим брендом. В частности, желающие могут приобрести пакеты с солью, сила которой связана с «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке.