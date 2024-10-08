Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 8 октября 2024Россия

Возобновивший сеансы Кашпировский обвинил коллегу в шарлатанстве

Экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в плагиате

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Недавно возобновивший магические сеансы экстрасенс Анатолий Кашпировский обвинил целителя Сергея Коновалова в шарлатанстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Коновалов за пять дней, проведенных в Москве, заработал колее 20 миллионов рублей.

В окружении Кашпировского целителя назвали плагиатором. Представитель экстрасенса Юрий Мамаев утверждает, что Коновалов своими действиями нарушил положения «как российского, так и международного законодательства».

Мамаев заявил, что поверившие Коновалову россияне лишь навредили себе, а не приблизились к исцелению. Теперь их ждет психологическая привязка к болезни и смерть, заявил он.

В свою очередь, деятельностью Коновалова заинтересовались и в движении «Сорок сороков». Там попросили правоохранителей проверить деятельность целителя.

Кашпировский возобновил деятельность в середине сентября. Он не только проводит сеансы, но и продают на них различные товары, которые выпускает под своим брендом. В частности, желающие могут приобрести пакеты с солью, сила которой связана с «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Крупный магазин электроники решил стать маркетплейсом

      В Кремле раскрыли отсутствие поздравлений Путину от недружественных стран

      Американский баскетболист рассказал о переезде в Россию

      Возобновивший сеансы Кашпировский обвинил коллегу в шарлатанстве

      Бывшего российского следователя приговорили за рекордную взятку в биткоинах

      Бывшего российского чиновника посадили на 14 лет за злоупотребления

      Названы доступные продукты для снижения риска деменции

      Две россиянки напились перед полетом, устроили дебош на трапе и попали на видео

      В Грузии выявили новый случай иностранного вмешательства в выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше