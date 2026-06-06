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16:39, 6 июня 2026Экономика

Зеленского назвали богатейшим украинцем

Глава Госсовета Крыма Константинов: Состояние Зеленского оценивается примерно в $5 млрд
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Peter Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Личное состояние Владимира Зеленского, по инсайдерской информации, оценивается примерно в пять миллиардов долларов, рассказал на ПМЭФ-2026 глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Его цитирует ТАСС.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила», — отметил политик, назвав его «богатейшим человеком сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное».

По словам Константинова, с учетом озвученной суммы «богатыми, состоятельными людьми» является и окружение украинского лидера. «И дальше по миллиардам вниз, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся» — сказал он о соратниках Зеленского.

Согласно данным прессы, самым богатым гражданином Украины считается владелец групп ДТЭК и «Метинвест» Ринат Ахметов. Его состояние Forbes оценивал в марте в 7,8 миллиарда долларов.

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