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Бывший СССР
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16:41, 6 июня 2026Бывший СССР

Украине предрекли проблемы на пути в ЕС из-за действий Зеленского

Участие Зеленского в героизации деятелей ОУН может стать препятствием на пути в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Празднование дня рождения Степана Бандеры во Львове

Празднование дня рождения Степана Бандеры во Львове. Фото: Stringer / Reuters

Участие украинского лидера Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) может стать для Киева препятствием на пути в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», — говорится в статье.

Из-за действий Зеленского разгорается напряженность с президентом Польши Каролем Навроцким, который неоднократно высказывался против членства Украины в ЕС и НАТО еще до своего избрания.

Ранее Польша и Украина поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению ВСУ — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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