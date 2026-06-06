Дизайнер Гурова: Россия может противостоять изоляции Запада с помощью футуризма

Россия может противостоять изоляции со стороны Запада с помощью создания образа высокотехнологичной и футуристической страны. Об этом заявила декан факультета дизайна и медиакоммуникаций ИОН Президентской академии Екатерина Гурова в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Парадокс заключается в том, что, пытаясь нас изолировать, Запад ожидает увидеть архаику. А мы должны предъявить радикальный футуризм, укорененный в традиции», — призвала дизайнер.

По ее словам, Россия с визуальной точки зрения должна демонстрировать не силу оружия, а силу воображения, чтобы мир видел в ней страну — проектировщицу будущего. Гурова добавила, что международное сообщество также должно видеть в России государство, предлагающее альтернативную модель многополярного мира – не хаос, а сложносочиненную гармонию разных культур.

Ранее Гурова заявила, что визуализация в дизайне вывесок, знаков, приложений и порталов позволяет государству доносить свои ценности до граждан и является мощным инструментом влияния.