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18:50, 6 марта 2024Мир

В Швеции назвали новую дату вступления в НАТО

Dagens Nyheter: Швеция может вступить в НАТО в четверг или пятницу

Фото: Tom Little / Reuters

Швеция может стать страной-членом Североатлантического альянса уже в четверг или пятницу. Об этом в среду, 6 марта, сообщает газета Dagens Nyheter.

«Ожидается, что в четверг Венгрия передаст Соединенным Штатам протокол о вступлении Швеции в НАТО. Премьер-министр Кристерссон и министр иностранных дел Бильстрем отправятся в Вашингтон в среду. Это означает, что Швеция может стать полноправным членом альянса уже в четверг или пятницу», — отмечает издание.

С момента передачи США документа о присоединении Швеция будет являться полноправным членом альянса.

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      Лина Пивоварова
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