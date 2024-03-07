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19:53, 7 марта 2024Мир

Швеция стала членом НАТО

Королевство Швеция стало членом Североатлантического альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tom Little / Reuters

Швеция официально стала членом альянса НАТО. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном правительственной канцелярией королевства.

«Премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении Швеции правительству США, которое является так называемым депозитарием Североатлантического договора. Таким образом, Швеция стала членом НАТО», — указали в пресс-службе.

В 19:00 по местному времени (21:00 мск) Кристерссон выступит с обращением к нации, также отметили в кабмине.

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Ранее Госдепартамент США сообщил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу после того, как Вашингтон получил ратификационные грамоты.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала в 2022 году в связи с началом военного конфликта на Украине. Вместе с ней заявку на присоединение к альянсу подала Финляндия, которая стала официальным членом блока в апреле 2023 года.

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      Глеб Бажуткин
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