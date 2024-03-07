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16:59, 7 марта 2024Мир

Швеция официально вступила в НАТО

Госдеп США: протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tom Little / Reuters

Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу. Об официальном присоединении Швеции к НАТО сообщил Госдепартамент США.

«7 марта 2024 года были выполнены условия вступления в силу, изложенные в статье II Протокола к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеция. Соответственно, Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — указано в сообщении Госдепа.

По условиям Североатлантического договора, государство официально становится членом НАТО сразу после того, как правительство Соединенных Штатов получает ратификационные грамоты.

Точную дату присоединения Швеции к альянсу ранее сообщил Белый дом.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Вместе с ней заявку на присоединение к блоку подала Финляндия, которая стала официальным членом альянса в апреле 2023 года.

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      Елизавета Мытарева
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