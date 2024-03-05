В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа воссоздали из-за действий НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, они появились из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса. Речь идет о вступлении Финляндии в НАТО в апреле 2023 года — она стала 31-м членом альянса.

Шойгу заявил об усилении группировок войск на двух направлениях

Глава Минобороны в ходе выступления на селекторном совещании заявил, что на фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции было принято решение усилить группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа», — объявил он.

Министр также напомнил, что президент России Владимир Путин установил новое военно-административное деление страны — за военными округами закрепили соответствующие территории. Так, был расширен Южный военный округ, теперь в него входят и новые регионы России.

«Продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации», — заключил Шойгу.

Путин сообщал о планах укрепить армию из-за расширения НАТО

В конце февраля глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о планах укрепить группировки Вооруженных сил (ВС) России на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В начале марта страны присоединились к военным учениям НАТО вблизи границ России. Учения проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них принимают участие более 20 тысяч военнослужащих. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за учениями НАТО Nordic Response 2024. Он также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».