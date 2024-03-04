В Москве прокомментировали учения НАТО у границ России

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия следит за учениями НАТО у своих границ

Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими вблизи ее границ. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — прокомментировал Грушко.

Замглавы МИД также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».

Ранее стало известно об участии в учениях НАТО Швеции и Финляндии. Часть учений проходит на их территории.

