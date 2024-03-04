Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 4 марта 2024Мир

В Москве прокомментировали учения НАТО у границ России

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия следит за учениями НАТО у своих границ
СюжетУчения НАТО:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими вблизи ее границ. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — прокомментировал Грушко.

Замглавы МИД также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».

Ранее стало известно об участии в учениях НАТО Швеции и Финляндии. Часть учений проходит на их территории.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о ВС России

      Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

      В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше